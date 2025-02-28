В школах Кубани введут минимальный балл по ОГЭ для перевода в 10-й класс

Учащиеся школ Краснодарского края для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные проходные баллы по экзаменам, которые определят региональные власти. Соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта одобрена профильным комитетом Госдумы по просвещению, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Всего эксперимент охватит 12 российских регионов: Москву, Санкт-Петербург, Кемеровскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую, Тюменскую области, Камчатский и Краснодарский края, Северную Осетию-Аланию и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)»,— указано в тексте поправки.

Согласно документу, региональные власти самостоятельно установят перечень дисциплин и минимальные значения результатов экзаменов для зачисления в 10-й класс. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

Ранее принятый в первом чтении законопроект предусматривал, что для получения аттестата выпускникам, поступающим в колледж или завершающим школьное образование после 9-го класса, достаточно будет сдать только русский язык и математику. Первоначально особый порядок сдачи ГИА-9 планировалось ввести в пяти субъектах РФ.

Нурий Бзасежев