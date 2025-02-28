В школах Кубани введут минимальный балл по ОГЭ для перевода в 10-й класс
Учащиеся школ Краснодарского края для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные проходные баллы по экзаменам, которые определят региональные власти. Соответствующая поправка ко второму чтению законопроекта одобрена профильным комитетом Госдумы по просвещению, сообщает ТАСС.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Всего эксперимент охватит 12 российских регионов: Москву, Санкт-Петербург, Кемеровскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую, Тюменскую области, Камчатский и Краснодарский края, Северную Осетию-Аланию и Ямало-Ненецкий автономный округ.
«Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)»,— указано в тексте поправки.
Согласно документу, региональные власти самостоятельно установят перечень дисциплин и минимальные значения результатов экзаменов для зачисления в 10-й класс. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.
Ранее принятый в первом чтении законопроект предусматривал, что для получения аттестата выпускникам, поступающим в колледж или завершающим школьное образование после 9-го класса, достаточно будет сдать только русский язык и математику. Первоначально особый порядок сдачи ГИА-9 планировалось ввести в пяти субъектах РФ.