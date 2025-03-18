За год цены на частные дома в Петербурге и Ленобласти снизились почти на 5%

Стоимость частных домов в Петербурге и Ленинградской области снизилась за год почти на 5%. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Яндекс Недвижимость».

Так, средняя полная цена дома за 12 месяцев уменьшилась на 4,9% и составила 17,4 млн рублей. Количество предложений в этом сегменте по Петербургу и Ленобласти за год выросло на 14,9%.

Медианная стоимость квадратного метра увеличилась за год на 7,5% и составила 119 тыс. рублей (по данным на февраль 2025-го). Как отмечают эксперты, снижение средней полной стоимости дома на фоне роста цены за кв. м свидетельствует о сокращении средней площади (-7%) лотов, выставленных на продажу.

В исследовании также отмечается, что число предложений по регионам со столицами-миллионниками за год выросло в среднем на 29,9%. Средняя полная цена частных домов здесь увеличилась на 13,2%, составив 10,1 млн рублей. Медианная стоимость кв. м в частном доме составила 77 тыс. руб., в то время как цена «квадрата» в новостройках в этих регионах в среднем составляет 158 тыс. руб., на рынке же вторичного жилья — 114 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти зафиксировали рекордно высокий уровень цен на сервисные апартаменты.

Дарья Астанина