В Ленобласти зафиксировали рекордно высокий уровень цен на сервисные апартаменты

Стоимость курортных апартаментов в Ленинградской области преодолела новый рубеж и сравнялась по цене с жильем премиум-класса в Петербурге. К такому выводу пришли аналитики консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», результаты исследования оказались в распоряжении «Ъ-СПб».

Так, на сегодняшний день максимальный прайс на квадратный метр в 47-м регионе составляет 650 тыс. руб. за юниты с финишной отделкой. В среднем разница в цене между премиум-сегментом и бизнес-классом, который представляет основную долю рынка апартаментов в Ленобласти, составляет 18%.

Как отмечают эксперты, введение ограничений на классические апартаменты привело к тому, что этот тип жилья стал терять свои позиции, уступив место сервисным апартаментам. Петербург за всю историю развития данной ветки рынка не раз подтвердил свой статус драйвера и трендсеттера, поэтому, как отмечают в компании, вполне закономерно, что именно в Ленобласти появились первые рекреационные апартаменты, которые соответствуют жилью премиум-класса.

По оценкам аналитиков Центра, самая высокая средняя цена за кв. м с отделкой в 47-м регионе сегодня зафиксирована в проекте курортного комплекса «Рощино Residence»: 650 тыс. рублей. На втором месте — комплекс «Морская Ривьера» со стоимостью квадрата в 588,5 тыс. рублей и средней ценой лота в 31,8 млн рублей. На третьей строчке — Academia Pushkin Park — 491,8 тыс. руб. и 19,9 млн руб. соответственно. Как отмечает эксперт компании Светлана Московченко, в текущем году ожидается умеренный рост цен на загородные сервисные апартаменты.

Дарья Астанина