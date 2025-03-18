Бастрыкин запросил доклад об отключении газа в многоэтажке Апшеронска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сведений и предоставить доклад об отключении газа в многоквартирном доме по ул. Кооперативной в Апшеронске. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверка была инициирована после обращения местных жителей в соцсетях. По словам заявителей, в марте текущего года подача ресурса в здание прекратилась из-за поломки оборудования на газовой магистрали, проходящей по муниципальной территории без соответствующего оформления. Жителей об отключении заранее не уведомили. Газоснабжающая организация при этом якобы предложила собственникам самостоятельно оплатить подведение новых коммуникаций.

«Жильцам, среди которых многодетные семьи, ветераны труда, дети-инвалиды и родственники участников СВО, предлагают за свой счет организовать подведение необходимых коммуникаций, что для них финансово затруднительно»,— отметили заявители.

Следственный комитет по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку. Центральный аппарат СК взял ситуацию на контроль.

Анна Гречко