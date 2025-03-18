Двое фанатов «Спартака» получили по 15 суток за поджог фаера на матче с «Зенитом»

Тушинский районный суд Москвы назначил болельщикам «Спартака» Александру Корчаку и Андрею Ирышкову административное наказание в виде ареста на 15 суток, а также запретил им посещать официальные спортивные мероприятия в течение трех лет. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги «Спартак»—«Зенит» прошел 16 марта на стадионе «ЛУКОЙЛ-Арена» в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу московского клуба. После второго гола хозяев, забитого полузащитником Кристофером Мартинсом, в секторе В, где традиционно собираются спартаковские фанаты, болельщики зажгли дымовые шашки.

Ранее ТАСС со ссылкой на Тушинский районный суд сообщал о задержании десяти фанатов «Спартака». Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях.

Таисия Орлова