Медведев призвал «отточить до блеска» институт иностранных агентов

Законодательство о противодействии иностранному влиянию в России нужно и далее совершенствовать, и в этой работе правительство и парламент должны «брать пример с иностранных аналогов». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня, 18 марта, на коллегии Министерства юстиции.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Константин Анатольевич (Константин Чуйченко, министр юстиции.— "Ъ") рассказывал, какая работа ведется Минюстом по контролю за лицами, которые находятся под иностранным влиянием, по этому институту иноагентов. Мне кажется, что мы уже здесь прошли довольно значительный путь, все равно у нас об этом как-то принято говорить со стеснением неким: "Мы вас вот таким образом обозначаем". Нет! Не поражаем там в чем-то принципиальном, но есть определенные ограничения»,— подчеркнул господин Медведев (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что в этой работе не нужно «стесняться». «Уверен, что наши коллеги — и депутаты Государственной думы, и сенаторы, и правительство Российской Федерации — способны этот институт отточить до блеска. Кстати сказать, беря пример с иностранных аналогов, где никто не стесняется»,— заявил зампред Совбеза.

Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил, что в его ведомстве продолжают анализировать и совершенствовать по необходимости действующее законодательство в сфере борьбы с иностранным влиянием и большая часть работы по его донастройке ведется вместе с депутатами Госдумы. Министр также сообщил, что к 14 марта 2025 года из реестра иностранных агентов были исключены 224 человека и организации и теперь в нем насчитывается 953 фигуранта.

Божена Иванова