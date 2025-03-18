Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, какие суммы получают футболисты, автогонщики, бейсболисты и баскетболисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В каком виде спорта платят больше? Казалось бы, ответ на это вопрос очевиден, ведь зарплаты футболистов обсуждают часто и с удовольствием, но все не так просто. Супердоходы получают только звезды мирового масштаба, коих, если смотреть правде в глаза, не так уж и много. Поэтому один из самых популярных видов спорта в рейтинге средних зарплат находится только на четвертом месте. Хотя уровень тут, конечно, приличный.

Если брать во внимание только топовые лиги мира, без учета низших дивизионов, то в среднем футболист зарабатывает $3,9 млн в год. Так что Российская премьер лига, где подобные суммы получают лишь звезды, вряд ли может считаться Меккой футбольных суперзарплат. К слову, хоккей и американский футбол отстают в этом вопросе от европейского футбола. Средняя звездная зарплата в хоккее — $3,5 млн, а в американском футболе — вообще $2,7 млн.

Но есть три вида спорта, которые уровнем зарплат заткнут за пояс весь мир. Третье место в этом рейтинге занимает «Формула-1». Средний доход гонщиков составляет $4 млн в год. На второй позиции вид спорта, который в России, мягко говоря, непопулярен, но по нему сходят с ума в США — это бейсбол. Здесь средняя зарплата чуть не дотягивает до $5 млн. Первое же место зарплатного рейтинга, причем с большим отрывом, занимает баскетбол. Средняя зарплата тут составляет аж $8,5 млн. Кстати, именно знаменитый баскетболист Майкл Джордан в данный момент самый богатый спортсмен мира. Но это уже совсем другая история.

Владимир Осипов