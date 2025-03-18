На ЗСД собралась длинная пробка из-за аварии с самосвалом

Авария с участием двух легковушек и самосвала собрала трехкилометровую пробку на ЗСД. Об этом сообщил 78.ru.

Как стало известно порталу, женщина за рулем Skoda врезалась в самосвал, из-за чего легковушка перевернулась на бок. После этого в авто въехал Fiat. Водитель Skoda от госпитализации отказалась. Больше, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Lada скончался после столкновения с Chery под Усть-Лугой.

Дарья Астанина