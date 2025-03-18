В УрФУ 26 марта впервые пройдет студенческий фестиваль «Медиапром»

Студенческий фестиваль «Медиапром» впервые пройдет в Уральском федеральном университете (УрФУ) 26 марта, сообщили на пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль, организованный студентами выпускного курса направления «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» совместно с ТАСС-Урал, станет первым проектом, реализованным в рамках соглашения о сотрудничестве между УрФУ и ТАСС.

«Мы хотели сделать масштабное мероприятие, в котором мы сможем задействовать студентов четвертого курса, — около 100 человек», — рассказала директор ТАСС-Урал Мария Картуз.

В рамках фестиваля студенты смогут продемонстрировать свои навыки в различных областях медиа, включая дизайн, фотографию, копирайтинг и зарекомендовать себя перед будущими работодателями.

На форуме ожидается около 20 спикеров федерального и областного уровня. «К обсуждению будут представлены разные темы — от использования мемов в продвижении серьезных тем до проблем современных медиапредпринимателей»,— пояснил проректор УрФУ по информационной политике и руководитель направления медиакоммуникации Алексей Фаюстов.

Ранее сообщалось о проведении фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» 7-8 июня, в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Полина Щуцкая