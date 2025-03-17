Музыкантов для участия в фестивале «Движение» будут отбирать по конкурсу

В рамках фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет 7-8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме, состоится конкурс уральских музыкантов, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Движение» в Екатеринбурге. Артист L'One (Леван Горозия) во время выступления на фестивале

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фестиваль «Движение» в Екатеринбурге. Артист L'One (Леван Горозия) во время выступления на фестивале

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оргкомитет принимает заявки от коллективов из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, играющих в любых жанрах. Участники конкурса, прошедшие отбор, выступят 7 июня на одной из музыкальных сцен фестиваля.

Победитель получит возможность выступить на главной сцене фестиваля «Движение» в 2026 году и гонорар за выступление.

В состав оргкомитета, выбирающего победителя, вошли известные мотопутешественники Дмитрий Хитров и Владимир Кашкин. Отбор участников для шорт-листа проведут музыкант Евгений Чемякин, главный редактор E1.RU Александр Ашбель и исполнительный директор фестиваля «Движение» Наталия Шмелькова.

В 2024 году на фестивале «Движение» в Историческом сфере в течение дня выступали коллективы «Ундервуд», Uma2rman, L’ONE, Папин Олимпос, Blues bastards и OTYKEN.

Отбор заявок продлится до 17 апреля. Вход на мероприятия фестиваля «Движение» бесплатный.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Движение» проходил в Екатеринбурге и Верхней Пышме впервые. Его посетили 80 тыс. спортсменов из Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России. Кроме того, в мотопараде приняли участие около 2,5 тыс. байкеров.

Полина Щуцкая