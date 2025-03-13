В Татарстане выделят 253,7 млн рублей на ремонт дороги Альметьевск – Азнакаево
В Альметьевском районе Татарстана отремонтируют 4,2 км автодороги Альметьевск — Азнакаево на сумму 253,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
В Татарстане выделят 253,7 млн рублей на ремонт дороги Альметьевск–Азнакаево
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Капитальный ремонт охватит участок с 1,795 по 6 километр трассы. Финансирование работ будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 21 октября 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».
Ранее сообщалось, что в семи районах Татарстана отремонтируют 17,8 км автомобильных дорог на 446,7 млн руб.