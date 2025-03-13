В Альметьевском районе Татарстана отремонтируют 4,2 км автодороги Альметьевск — Азнакаево на сумму 253,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выделят 253,7 млн рублей на ремонт дороги Альметьевск–Азнакаево

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане выделят 253,7 млн рублей на ремонт дороги Альметьевск–Азнакаево

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Капитальный ремонт охватит участок с 1,795 по 6 километр трассы. Финансирование работ будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 21 октября 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Ранее сообщалось, что в семи районах Татарстана отремонтируют 17,8 км автомобильных дорог на 446,7 млн руб.

Анар Зейналов