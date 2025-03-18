Точки роста профессионального образования планируют обсудить в Краснодаре

Круглый стол «Высшее образование и крупный бизнес в Краснодарском крае: взаимодействие, вызовы и точки роста» планируют провести в Краснодаре.

Ректоры крупнейших вузов Кубани, представители медиагруппы «Комсомольская правда» и других СМИ, специалисты компания «ОТЭКО» (оператор морских терминалов в порту Тамань), эксперты отрасли, представители власти и системообразующих предприятий Краснодарского края планируют обсудить текущую ситуацию в сфере образования, вопросы целевой подготовки и трудоустройства выпускников вузов в ключевых отраслях экономики региона.

Перечень вопросов круглого стола созвучен задачам национального проекта «Кадры», который реализуется с 2025 года и должен помочь качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, бизнеса и государства.

В дискуссии планируют принять участие начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда Министерства труда и социального развития Краснодарского края Андрей Скоробогатько и заместитель руководителя Центра занятости населения Краснодарского края Иван Титов. Позицию высших образовательных учреждений представят ректор Кубанского государственного технологического университета Игорь Лагерев и декан Кубанского государственного аграрного университета Михаил Осипов.

Также планируется, что точку зрения крупного портового предприятия на формы взаимодействия вузов и бизнеса, повышение престижа рабочих профессий и технического образования, целевые программы поддержки перспективных специалистов представит директор департамента подбора, обучения и адаптации персонала ОТЭКО Марина Лавринова.