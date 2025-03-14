Экс-командир отряда «Русич» Торден получил пожизненный срок в Финляндии

Финский суд вынес приговор по делу бывшего командира отряда «Русич» Воиславу Тордену, которого обвиняли в военных преступлениях на территории Украины в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Наталию Малыгину. Экс-боец получил пожизненное заключение.

Тордена задержали 20 июля 2023 года на территории Финляндии, когда он попытался отправиться авиарейсом в Ниццу. Задержали экс-командира по запросу Киева, который считает его виновным в совершении «террористических преступлений» на территории Донбасса.

По утверждению обвинения, 5 сентября 2014 года отряд «Русич» уничтожил 22 украинских солдата. Подразделение якобы использовало украинский флаг на КПП и тем самым ввело в заблуждение солдат противника. Защита экс-бойца считает, что дело политически мотивировано.

Ранее Тордена уже приговаривали к условному наказанию за нарушение запрета на въезд в Финляндию. Тем не менее, в Хельсинки отказались экстрадировать экс-командира «Русича» на территорию Украины.

Подробнее о громком деле читайте в материале «Ъ» «Особо тяжкий "Русич"».

Андрей Маркелов