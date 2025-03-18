Таможня Кольцово пресекла вывоз ювелирных изделий на 220 тыс. рублей в Таиланд

Таможенники аэропорта Кольцово (Екатеринбург) обнаружили у пассажирки, вылетавшей в Бангкок (Таиланд), 93 незадекларированных ювелирных изделия общей стоимостью около 220 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирка Кольцово пыталась вывезти незадекларированные ювелирные изделия

Фото: Пресс-сулжба Уральского таможенного управления Пассажирка Кольцово пыталась вывезти незадекларированные ювелирные изделия

Фото: Пресс-сулжба Уральского таможенного управления

Пассажирку остановили в «зеленом» коридоре. В ее багаже были найдены кольца, запонки, статуэтки и другие предметы из металла со вставками из камней. Женщина пояснила, что приобрела изделия в Екатеринбурге в подарок и не знала о необходимости декларирования. По ее словам, стоимость покупки составила 79 тыс. руб. Экспертиза установила, что часть изделий выполнена из серебра и золота со вставками из полудрагоценных камней.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ей грозит штраф и конфискация изделий.

Ранее таможенники аэропорта Кольцово задержали пассажирку из Душанбе, которая пыталась ввезти 91 кг незадекларированной женской одежды.

Полина Щуцкая