Таможня в Кольцово пресекла ввоз 91 кг одежды в качестве свадебных подарков

Таможенники аэропорта Кольцово (Екатеринбург) задержали пассажирку, прибывшую авиарейсом из Душанбе, которая пыталась ввезти 91 кг незадекларированной женской одежды, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авиапассажирка 39 лет, не задекларировав товары, прошла через «зеленый коридор». Всего в ее багаже было обнаружено 185 платьев, палантинов, шарфов, носков и тканей. Она пояснила, что купила их на рынке и везла в качестве свадебных подарков, а с таможенным законодательством не знакома.

В отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Товары изъяты и отправлены на экспертизу.

«Исходя из количественных характеристик, данный товар не является товаром для личного пользования, соответственно подлежит обязательному декларированию»,— пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

Ранее в аэропорту Кольцово таможенники обнаружили в чемодане 65-летней пенсионерки более 14 кг брендовых сумок. Пассажирка сначала сообщила, что привезла сумки для продажи в магазине мужа в Туринске (Свердловская область), но затем заявила, что везет их из Шарм-эль-Шейха в качестве подарков своим родственникам. Пенсионерке грозит штраф от половины до двукратной стоимости провозимых товаров.

Полина Щуцкая