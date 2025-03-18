Госдума приняла в I чтении ужесточение правил поступления в вуз после колледжа

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил поступления в вуз после обучения в колледже. Он запрещает выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если по выбранному направлению они ранее не учились в среднем специальном учебном заведении.

Проект поправок к закону «Об образовании» был внесен в Госдуму в конце декабря 2024 года. Авторами выступила межфракционная группа депутатов из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению. Они считают, что принятие поправок позволит повысить качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать обучение в колледжах как «вариант обхода ЕГЭ» для поступления в высшие учебные заведения.

Сейчас выпускники колледжей могут поступить в вуз без ЕГЭ, сдавая внутренние экзамены, которые устанавливаются самими высшими учебными заведениями. Также абитуриент может комбинировать экзамены — часть сдать в формате ЕГЭ, а другую часть — в вузе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Профильный переход».

Полина Мотызлевская