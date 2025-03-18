В Госдуме показали новые технологии из зоны СВО

В здании Госдумы сегодня, 18 марта, открылась выставка «Сколково: 15 лет инноваций», которая будет работать до 21 марта. Помимо инноваций в промышленности и социальной сфере в рамках экспозиции, организованной думским комитетом по экономической политике, демонстрируется военная техника, которую разрабатывает Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), сообщает пресс-служба «Единой России» (ЕР).

Глава центрального исполкома партии Александр Сидякин, осмотревший выставку вместе с коллегами по руководству ЕР, рассказал, что в экспозиции представлено десять разработок от пяти резидентов ЦБСТ. Он напомнил, что ЕР создала этот центр «как ответ на вызовы СВО» чуть более года назад и привлекла к разработкам лучших инженеров и специалистов в области связи. Они трудились над созданием беспроводных ударных дронов, дронов-разведчиков и перехватчиков, систем связи и радиоэлектронной борьбы. «"Единая Россия" помогла ЦБСТ, что называется, "зайти в жизнь". Мы уже сожгли вражеской техники больше чем на $1 млрд. И будем двигаться дальше»,— заключил глава исполкома.

По словам секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева, новые продукты ЦБСТ и техника, которая уже была отправлена в зону СВО, исчисляются сотнями и тысячами единиц. Он добавил, что с военными, которые ее получают, держат прямой контакт и они «сразу же сообщают», если что-то необходимо доработать.

Напомним, что ЦБСТ учрежден при поддержке «Единой России» совместно с фондом «Наша правда» и Промсвязьбанком. Как ранее рассказывал «Ъ» Александр Сидякин, эта структура создавалась, чтобы обеспечивать импортозамещение высоких технологий. По его словам, сейчас в ЦБСТ более 250 резидентов.

Божена Иванова