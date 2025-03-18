Срок окупаемости малогабаритной квартиры в Ижевске составил почти 15 лет

Ижевск занял 32-е место в рейтинге доходности и окупаемости малогабаритных квартир до 32 кв. м в новостройках по 70 городам России. Доходностью составила 6,8%, срок окупаемости — 14,7 лет, следует из исследования специалистов федерального портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя цена малогабаритной квартиры в Ижевске составила 3,4 млн руб., а средняя арендная ставка — 19,7 тыс. руб. в месяц. В целом, по России наблюдается рост доходности «малогабариток»: за последние два года арендная ставка увеличилась на 44%, что превышает рост цен на недвижимость 26%.

Напомним, средняя цена месячной аренды однокомнатной квартиры в Ижевске увеличилась на 30% за последний год, до 22,7 тыс. руб. При этом за последние шесть месяцев, с сентября, арендная ставка снизилась на 9%.