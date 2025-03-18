В Сочи не повысят стоимость проезда в общественном транспорте

В 2025 году в Сочи не планируется повышение тарифов на проезд по муниципальным маршрутам, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта. Изменение регулируемых тарифов возможно только раз в год, и пересмотр цен запланирован не ранее второй половины этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным администрации курорта, действующие тарифы остаются прежними: в городском транспорте на регулируемых маршрутах стоимость проезда составляет 40 руб., в пригородном — 4,02 руб. за 1 пассажирский км.

Что касается маршрутов с нерегулируемыми тарифами, перевозчики устанавливают цены самостоятельно. Пока автотранспортные предприятия не уведомляли власти о планах по изменению стоимости проезда.

Всего маршрутная сеть Сочи включает 126 регулярных направлений, среди которых 83 работают по регулируемым тарифам и 43 — по нерегулируемым. Ежедневно на линии курсируют свыше 800 единиц транспорта.

Перевозки осуществляют семь компаний, в том числе одно муниципальное предприятие. В 2024 году они обслужили более 80,3 млн пассажиров. Специалисты прогнозируют увеличение пассажиропотока на 15-25% в 2025 году.

Количество платежных транзакций в городском транспорте за 2024 год превысило 63 млн.

Ранее стало известно, что в Новороссийске повысят стоимость проезда в общественном транспорте до 48 руб. Заявленную накануне стоимость решили отменить после совещания в управлении транспорта и дорожного движения по вопросу повышения тарифа на автобусных маршрутах.

Мария Удовик