Количество точек продажи корюшки в 2025 году увеличили в Петербурге на 26%
В Санкт-Петербурге с 1 апреля откроются 70 точек продажи свежей корюшки. Количество мест на 26% превосходит уровень 2024 года, сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В этом году приобрести путинную рыбу можно будет в 13 районах города, тогда как в прошлом точки продаж работали лишь в десяти. Сезон их работы продлится до 30 мая. В его разгар стоимость корюшки может составить 400 рублей за килограмм.
«Корюшка – один из гастрономических символов Петербурга. Запах корюшки для многих горожан ассоциируется с наступлением весны. Как и прежде, мы поддерживаем наши рыбопромысловые предприятия, предоставляя им льготные условия для реализации улова»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.