Дмитриев: Россия открыта к инвестициям США в сфере редкоземельных металлов

Спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов. По его словам, Москва готова предложить партнерам из Вашингтона инвестировать в российские месторождения.

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«Мы смотрим на ряд российских редкоземельных месторождений, они крайне перспективны, крайне интересны. И как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения. Есть ряд технологий, которые необходимо применять для развития этих месторождений»,— сказал господин Дмитриев в кулуарах съезда российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) (цитата по «РИА Новости»).

Спецпредставитель отметил, что запасы редкоземельных металлов в России значительно превышают украинские. По его мнению, российские месторождения более привлекательны с экономической точки зрения и могут стать основой для сотрудничества не только с США, но и с другими странами.

Кирилл Дмитриев также подчеркнул большой интерес американских инвесторов к сотрудничеству с Россией во всех областях. Однако он отметил, что приоритетом будут российские компании, а совместные проекты с иностранцами возможны лишь в случае выгоды для России.

Президент Владимир Путин 24 февраля заявил о готовности предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов. Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал эту идею.

Подробнее о потенциальных проектах стран в металлургии — в материале «Ъ» «К добыче пригласили партнеров».