Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Торговая сеть «Лента» стала партнером «Единой карты петербуржца»

Российский ритейлер «Лента» стал партнером проекта «Единая карта петербуржца». Это позволит их держателям сэкономить на покупках в гипермаркетах сети, сообщили в пресс-службе городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При покупке от 3000 рублей владельцы ЕКП получат скидку в 300 рублей, 500 рублей — при покупке от 5000 рублей. Программа действует во всех гипермаркетах «Лента» в Петербурге и Ленобласти. Стоит отметить, что скидки по программе лояльности суммируются с акцией по ЕКП.

«Теперь петербуржцы получили возможность еще активнее пользоваться ЕКП как скидочной картой, в том числе и при покупках товаров первой необходимости. А для компании – это расширение клиентской базы и привлечение лояльных клиентов, ведь число держателей ЕКП постоянно растет и уже превышает 1,7 млн человек»,— отметил председатель КЭПиСП Алексей Зырянов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургский аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров предложили распространить на другие регионы России.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все