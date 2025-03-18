Торговая сеть «Лента» стала партнером «Единой карты петербуржца»

Российский ритейлер «Лента» стал партнером проекта «Единая карта петербуржца». Это позволит их держателям сэкономить на покупках в гипермаркетах сети, сообщили в пресс-службе городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При покупке от 3000 рублей владельцы ЕКП получат скидку в 300 рублей, 500 рублей — при покупке от 5000 рублей. Программа действует во всех гипермаркетах «Лента» в Петербурге и Ленобласти. Стоит отметить, что скидки по программе лояльности суммируются с акцией по ЕКП.

«Теперь петербуржцы получили возможность еще активнее пользоваться ЕКП как скидочной картой, в том числе и при покупках товаров первой необходимости. А для компании – это расширение клиентской базы и привлечение лояльных клиентов, ведь число держателей ЕКП постоянно растет и уже превышает 1,7 млн человек»,— отметил председатель КЭПиСП Алексей Зырянов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургский аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров предложили распространить на другие регионы России.

Татьяна Титаева