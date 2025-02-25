Льготными музеями посеребрят всю страну

Министерство труда РФ рассмотрит инициативу распространить петербургскую карту «Серебряный возраст» на всю Россию. Предполагается, что программа позволит россиянам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, посещать бесплатно учреждения культуры. В Санкт-Петербурге карту запустили всего полгода назад как аналог «Пушкинской карты» для молодежи. Опыт власти оценивают как успешный, а программу называют востребованной и эффективной. Депутаты же замечают, что другие регионы интересовались распространением похожих льгот у себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До 1 марта 2025 года стать владельцем карты «Серебряный возраст» можно только в Петербурге даже без местной прописки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ До 1 марта 2025 года стать владельцем карты «Серебряный возраст» можно только в Петербурге даже без местной прописки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Идею запустить социальную карту «Серебряный возраст» на федеральном уровне предложила первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Соответствующее обращение она направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«Серебряный возраст» — пластиковая смарт-карта, работающая на основе «Единой карты петербуржца». Проект действует в рамках одноименной программы, направленной на комфортное пребывание на пенсии в регионе. Она состоит из четырех направлений: «Здоровье», «Спорт», «Образование» и «Досуг». Карту могут получить женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Билеты в музей по специальной ЕКП пока что стоят один рубль. В настоящий момент в акции принимают участие 25 музеев Петербурга. Чтобы присоединиться к программе, необходимо обратиться в городские МФЦ или отделы социальной защиты населения. Или же прийти в офис — партнер программы в Петербурге и попросить сотрудника оформить ЕКП «Серебряный возраст».

До 1 марта 2025 года стать владельцем карты можно только в Петербурге даже без местной прописки. В течение полугода, как программа действовала, человек мог приехать туристом в регион, получить карту и посещать по ней музеи. Однако с этой даты акция заканчивается и «Серебряный возраст» будет действовать иначе.

Обладатели карт будут получать онлайн-сертификат номиналом 1,5 тыс. рублей на покупку билетов в музеи. Он будет действовать, пока не закончится вся сумма на нем. Потом на сертификат надо будет подаваться снова. Кроме того, для держателей карты «Серебряный возраст» действуют отдельные скидки в магазинах, аптеках, культурных учреждениях и развлекательных центрах.

«Многие люди старшего возраста не могут себе позволить покупку билетов в театры, музеи, на концерты. Введение карт будет способствовать улучшению их психологического и физического благополучия, снижению уровня социальной изоляции и одиночества, что особенно актуально для этой возрастной группы»,— делится госпожа Лантратова.

По ее мнению, программа скажется также на городе, так как культурные учреждения получат дополнительный приток посетителей. «Это особенно важно для небольших музеев, театров и библиотек, которые часто испытывают финансовые трудности»,— пишет депутат в министерство, предлагая дать регионам право самостоятельно определять список учреждений, учитывая местную специфику. Госпожа Лантратова предлагает ежегодно начислять на карту по 5 тыс. рублей для посещения культурных учреждений по льготной цене. Сейчас такой же лимит начисляют и молодежи на «Пушкинскую карту».

В настоящий момент в Петербурге уже более 125 тыс. человек пользуется аналогичной картой, рассказал «Ъ-СПб» председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. Общее количество посещений музеев на данный момент превысило 53 тыс. Как считают власти, программа реализуется в городе успешно. Яна Лантратова же исходя из статистики оценивает ее как востребованную и эффективную. Наибольшей популярностью у пенсионеров на данный момент пользуются Исаакиевский собор, Петропавловская крепость и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

О необходимости разработать аналог программы для пенсионеров в Петербурге заговорили в марте 2024 года в Законодательном собрании. Вместе с тем ЗакС обсуждает возможность давать жителям один бесплатный билет в музей в месяц, считая, что это сделает культурные учреждения намного доступнее. После введения карты «Серебряный возраст» в Петербурге депутаты отмечали, что законодательные власти других регионов интересовались этим опытом, чтобы предложить подобную схему и для своих исполнительных властей.

Пока что в комитет по экономической политике не поступали обращения о распространении опыта реализации карт жителей «серебряного возраста» на уровне других регионов. Однако, рассказали в ведомстве, они проводят регулярные встречи с регионами для обмена опытом по реализации проекта «Карта жителя района». В 2024 году рабочие встречи состоялись с чиновниками из Рязанской, Иркутской и Запорожской областей, Великого Новгорода. В 2025-м в Петербурге была делегация от Республики Адыгея.

Полина Пучкова