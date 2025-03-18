В Черноземье за неделю обнаружили более 300 случаев коронавируса

За неделю с 10 по 16 марта в Черноземье выявили 314 случаев коронавируса, что на 7,9% меньше, чем неделей ранее (341). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе установили 1 411 300 случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Выздоровели за неделю 573 пациента, неделей ранее — 332, с начала пандемии — 1 387 548. Скончался, как и неделей ранее, один человек, с начала пандемии — 22 262.

В Белгородской области за неделю диагностировали 43 случая ковида, неделей ранее — 45 (всего — 191 516). Вылечился 41 пациент, неделей ранее — 40 (всего — 189 364). Скончался, как и неделей ранее, один человек (всего — 2 388).

В Воронежской области были инфицированы 155 человек, неделей ранее — 146 (всего — 553 721). Выздоровели 386 пациентов, неделей ранее — 124 (всего — 544 701). Летальных исходов не установлено (всего — 8 705).

В Курской области коронавирус обнаружили у 18 человек, неделей ранее — у 33 (всего — у 161 358). Вылечились 30 пациентов, неделей ранее — 55 (всего — 158 782). Летальных исходов не было (всего — 2 545).

В Липецкой области количество заболевших выросло на 29 человек, неделей ранее — на 32 (всего — 194 466). Выздоровели 33 пациента, неделей ранее — 42 (всего — 189 481). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 4 094).

В Орловской области диагноз подтвердился у 46 человек, неделей ранее — у 55 (всего — у 156 993). Вылечились 56 пациентов, неделей ранее — 55 (всего — 154 534). Летальных исходов не обнаружено (всего — 1 986).

В Тамбовской области заразились еще 23 человека, неделей ранее — 30 (всего — 153 246). Выздоровели 27 пациентов, неделей ранее — 16 (всего — 150 686). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 3 924 человека (всего — 25 224 450), вылечились 4 952 (24 374 683), умерли — 16 (404 503).

О причинах снижения уровня заболеваемости ковидом в России — в публикации «Ъ».

Алина Морозова