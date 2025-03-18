Водителя Lada зажало в салоне после жуткого ДТП с самосвалом под Кингисеппом
Около 23:00 17 марта в районе деревни Куровицы под Кингисеппом лоб в лоб столкнулись самосвал FAW и LADA Largus, сообщает ГКУ «Леноблпожспас». В результате ДТП большегруз снес дорожный знак и перевернулся набок. Отечественный автомобиль вылетел с дороги в кювет, водителя зажало в салоне.
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»
Последствия аварии ликвидировал личный состав 124-й пожарной части. Постардавшего 39-летнего мужчину доставили в Кингисеппскую межрайонную больницу в крайне тяжелом состоянии. По данным издания 47news, у жителя Томской области диагностировали травмы головы, внутренних органов и многочисленные переломы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что студента колледжа госпитализировали с травмой головы после ДТП на проспекте Энгельса. Молодого человека, переходившего дорогу по зебре, сбил водитель ВАЗа.