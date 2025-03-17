Студента колледжа госпитализировали с травмой головы после ДТП на Энгельса

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 17-летний студент. Молодой человек шел по зебре в тот момент, когда по дороге ехал автомобиль ВАЗ, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию Выборгского района вечером 16 марта. Авария произошла возле дома № 98 по проспекту Энгельса. По предварительной версии, 71-летний водитель за рулем ВАЗа при повороте направо на Большую Озерную улицу сбил молодого человека, шедшего по зебре.

Как стало известно полиции, 17-летний пострадавший — студент первого курса колледжа. В результате ДТП он получил травму головы и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что курьера на электровелосипеде сбили на пересечении Суворовского и 8-й Советской.

Дарья Астанина