В Курске до суда дошло дело о хищении 5 млн рублей в ЮЗГУ

В Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело бывшего начальника департамента научных исследований Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ) Алексея Горлова. Согласно картотеке дел, его судят за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Следующее заседание по делу назначено на 25 марта.

Алексея Горлова задержали в мае 2023 года. Региональное управление Следственного комитета обвинило его в мошенничестве. По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года он с другими лицами похитил более 5 млн руб. под видом оплаты по договору фактически не оказанных образовательных услуг 354 слушателям ЮЗГУ.

По ходатайству следствия господин Горлов после задержания был заключен под стражу. Как сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, в СИЗО отправили и директора учебно-методического центра повышения квалификации ЮЗГУ Максима Сторублева, которому также вменили мошенничество. Сейчас они оба находятся под подпиской. Материалы в отношении Максима Сторублева также поступили в Ленинский райсуд Курска, дата первого заседания пока не назначена. Уголовные дела рассматриваются отдельно, так как Алексей Горлов заключил досудебное соглашение со следствием.

Сергей Толмачев