Директор учебного подразделения ЮЗГУ в Курске попал в СИЗО по обвинению в мошенничестве и злоупотреблениях

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что Ленинский райсуд областного центра удовлетворил ходатайство местного Следственного комитета о заключении под стражу директора учебного подразделения ЮЗГУ Максима Сторублева. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

По версии следствия, в конце 2020 года господин Сторублев вместе с начальником департамента научных исследований Алексеем Горловым и иными неустановленными лицами путем обмана под видом оплаты по договору фактически не оказанных образовательных услуг 354 слушателям ЮЗГУ похитили более 5 млн руб. Желая скрыть преступление, обвиняемые якобы организовали изготовление и выдачу свидетельств о профессии, содержащих ложные сведения о пройденной слушателями профессиональной программе.

Как уточнили в пресс-службе судебной системы, в судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения. Постановление суда не вступило в законную силу.

В середине мая под стражу также был заключен обвиняемый в мошенничестве Алексей Горлов. Он обжаловал арест, но Курский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.

Сергей Толмачев