Курского преподавателя обвинили в хищении 5 млн рублей и злоупотреблении полномочиями

Управление СКР по Курской области возбудило уголовное дело против должностного лица одного из местных вузов о мошенничестве на 5 млн руб. и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта и название вуза не раскрывается. По данным «Секунды», речь идет о заведующем одно из кафедр Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ). Впрочем, его имя СМИ также не выяснило.

По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года преподаватель мошенническим путем под видом оплаты другим образовательным учреждением Курской области фактически неоказанных услуг слушателям похитил более 5 млн руб.

Кроме того, «выполняя организационно-распорядительные функции» в вузе с целью сокрытия мошенничества фигурант организовал изготовление и выдачу свидетельств, содержащих заведомо ложные сведения о пройденной слушателями программе по повышению квалификации.

Сейчас подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

О деле другого преподавателя ЮЗГУ читайте в материале «Ъ-Черноземье» «С экзаменов взятки гладки».

Александр Прытков

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