Самокатчика на Урале обязали выплатить 300 тыс. рублей пешеходу за тяжкие травмы

Суд в Каменске-Уральском (Свердловская область) обязал электросамокатчика выплатить 300 тыс. руб. компенсации морального вреда женщине, которую он сбил — из-за этого она получила тяжелые травмы, сообщил Свердловский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в сентябре 2023 года во дворе дома на улице Каменской: 16-летний подросток на электросамокате разогнался до 30 км/ч, не справился с управлением и сбил женщину, гулявшую с внучкой. После этого бабушка провела несколько дней в реанимации.

Уголовное дело в отношении подростка, которого обвинили в нарушении ПДД, было прекращено по решению Красногорского районного суда — к нему были применены принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей на полгода, свою вину он признал и попросил прощения.

Мать подростка выплатила 200 тыс. руб. компенсации, но пострадавшая обратилась в тот же суд за дополнительной компенсацией и судебными издержками, и он взыскал сумму в размере 150 тыс. руб. и 25 тыс. руб. соответственно. Такое решение пострадавшая посчитала несправедливым и подала апелляционную жалобу в облсуд. Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда по итогам ее рассмотрения увеличила сумму компенсации до 300 тыс. руб.

Напомним, в январе Железнодорожный райсуд Екатеринбурга взыскал более 170 тыс. руб. с родителей подростка, который попал в ДТП на самокате и повредил автомобиль. В марте жители города проголосовали за полный запрет самокатов на его территории, однако в администрации Екатеринбурга на данный момент не планируют этого делать.

Ирина Пичурина