Родители подростка заплатят более 170 тыс. рублей за ДТП с самокатом

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга взыскал более 170 тыс. руб. с родителей подростка, который попал в ДТП на самокате и повредил автомобиль, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоянка проката электросамокатов в городе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стоянка проката электросамокатов в городе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в сентябре 2024 года двое несовершеннолетних на арендованном электросамокате столкнулись с автомобилем «Шевроле», пересекая пешеходный переход на красный свет. В результате ДТП пострадали подростки и был поврежден автомобиль.

Суд установил вину подростка, управлявшего электросамокатом, и взыскал с его родителей в пользу владельца автомобиля 130,5 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба, а также расходы на оценку, госпошлину, услуги представителя и другие издержки.

Встречный иск родителей подростков о взыскании компенсации морального вреда был удовлетворен частично. Суд взыскал с владельца автомобиля в пользу матери второго подростка 20 тыс. руб. компенсации морального вреда и 7 тыс. руб. на юридические услуги.

Решение суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая