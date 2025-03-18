В Бразилии выявили новый тип коронавируса

Ученые выявили у летучих мышей, обитающих в Бразили, новый тип коронавируса, об этом сообщает The Independent.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado / Reuters Фото: Adriano Machado / Reuters

У нового коронавируса выявлено почти 72-процентное сходство генетической последовательности с вирусом Mers-CoV, впервые идентифицированным в 2012 году на Ближнем Востоке. В 2014 году в Саудовской Аравии этот тип коронавируса привел к смерти 283 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за все время в мире подтверждено 2613 случаев заражения Mers-CoV, 943 человека скончались. Как указывают бразильские ученые, они пока не могут сказать, способен ли новый тип коронавируса заражать людей, но потенциал такой у него они видят. Ученые намерены продолжить в этом году исследования уже в лабораториях в Гонконге.

Алена Миклашевская