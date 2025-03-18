Глазовский политех нашел подрядчика на проведение капремонта за 107 млн рублей

Капитальный ремонт Глазовского политехнического колледжа в Удмуртии проведет местная организация «Энергоремонт», следует из размещенного 18 марта на портале госзакупок контракта. По документу, на ремонт объекта из бюджета города направили 107,3 млн руб. Подрядчики проведут внутренние отделочные работы, установят электрооборудование, обновят систему отопления, вентиляции, кондиционирования, утеплят фасад и отремонтируют кровлю. Срок выполнения работ — 30 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт glazovpk.ru Фото: сайт glazovpk.ru

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергоремонт» было зарегистрировано в Глазове в 2008 году с уставным капиталом 4 млн руб. Организацией руководит Игорь Югай. Численность работников на конец 2023 года — 724 человека. В том же году «Энергоремонт» внесли в санкционные списки Украины.

Чистая прибыль предприятия по итогам 2024 года составила 49,9 млн руб. при выручке 2,8 млрд. В 2022 году «Энергоремонт» стал подрядчиком по контракту на реконструкцию реабилитационного центра «Адели» в Глазове на 347 млн руб. Ее завершили в 2025 году.

Напомним, в 2025 году планируется провести ремонт восьми школах по всей Удмуртии и детском саду в Селтах.