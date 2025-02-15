8 школ, колледж и детсад отремонтируют в Удмуртии в 2025 году

8 школ по всей Удмуртии, детский сад в Селтах и Глазовский политехнический колледж отремонтируют в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По словам министра образования Удмуртии Светланы Болотниковой, капремонт в Какможской школе в Вавожском райне и Сарапульской школе №15 планируют выполнить в течении двух лет. Также капремонт проведут в Старо-Утчанской школе в Алнашском районе, Пудемской – в Ярском, школах №5 и №10 в Можге, школе №2 в Сарапуле и экономико-математический лицее № 29 в Ижевске. К 1 сентября после капремонта планируется сдать 75-80% объектов образования.