Полиция задержала 10 болельщиков после матча «Спартак» – «Зенит»

В Тушинский суд Москвы поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении десяти болельщиков, задержанных на матче 21-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Полиция задержала болельщиков за зажженные дымовые шашки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС в суде, болельщикам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Согласно этой статье, нарушителям грозит штраф до 10 тысяч рублей либо обязательные работы, а также административный запрет на посещение спортивных мероприятий сроком от шести месяцев до трех лет.

Матч состоялся 16 марта на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

Таисия Орлова