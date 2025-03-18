«Работа намекала на историю миграции и перемещения в городе»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об арт-объектах, вошедших в список «100 лучших произведений XXI века».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ArtPrice / Дорис Сальседо Фото: ArtPrice / Дорис Сальседо

Я продолжаю рассказ о рейтинге сайта ArtPrice «100 лучших произведений XXI века». На 29-й позиции Сесилия Викунья, «История красной нити», Афины, 2017 год. Как всегда, у Викуньи это тканые или вязаные нитки. Практика изготовления кипу пришла из доколумбового Перу, где различные народы Анд завязывали шнуры и разноцветные нити в узлы для записи событий, информации и историй. На протяжении десятилетий Сесилия Викунья создает скульптурные работы, которые переносят этот вековой формат в наши дни, часто с феминистским подтекстом.

Эта работа, одна из самых больших в серии «Красная нить», была создана для выставки Documenta 14. Викунья создала 52 красные шерстяные пряди или чорро и подвесила их в круглом кольце, свисающем с потолка. Каскад красных волокон напоминает о хрупкой природе самой жизни, напоминая о потоках крови, возникающих в результате ран. Викунья убедительно связывает способы коммуникации коренных народов и женскую мудрость, предполагая, что существуют формы знаний, которые существуют за пределами книг по истории и архивов.

13-я — Симона Ли, «Кирпичный дом», 2019-й. Она получила «Золотого льва» на Венецианской биеннале в 2022 году за эту скульптуру. Бронзовый бюст высотой 3,5 м является частью крупной серии, в которой женские формы сливаются с историческими и современными символами Африки и африканской диаспоры. Здесь раковины каури — отсылка к материалу, широко используемому в африканском искусстве, — украшают косички-фигуры; юбка напоминает архитектурные традиции Бенина, Того, Чада и Камеруна.

А вот и десятка лучших начинается: Дорис Сальседо, безымянная инсталляция для 8-й Международной стамбульской биеннале, 2003 год. Дорис Сальседо сложила 1550 деревянных стульев в промежутке между двумя зданиями в центре города. Возвышаясь почти на три этажа, стулья прижимались прямо к краю тротуара. Работа намекала на историю миграции и перемещения в городе, а также говорила о желании «представить войну в целом» и создать «топографию войны», как однажды сказала Сальседо.

Дмитрий Буткевич