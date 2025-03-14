Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о двух работах, которые включены в список, составленный изданием ArtPrice.

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Продолжаем быстрый пробег по рейтингу ArtPrice «100 лучших произведений XXI века». Напомню, этот весьма личностный список включает по одной работе каждого автора. Может, поэтому мой любимец — китаец Ай Вэйвэй только 71-й.

Ай Вэйвэй: «Прямой», 2008-2012-й. В тот год в китайской провинции Сычуань произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли около 90 тыс. человек. Это была национальная трагедия, еще более разрушительная из-за правительственной цензуры информации о ней. Никто на самом деле не знал масштабов, то есть никто за пределами непосредственной близости, пока Ай не создал «группу гражданского расследования» для опроса выживших, выявив широко распространенную коррупцию в строительстве зданий, которая была виновна во многих смертях.

Результатом этих усилий стала инсталляция Straight. Для нее Ай и его команда собрали 200 тонн искореженных арматурных стержней из рухнувших школ и тщательно выпрямили их вручную. Затем стержни были выложены в виде тектонических плит в галерее, где на стенах были вывешены имена 5 тыс. школьников, погибших в результате землетрясения.

53-м стал Маурицио Каттелан: работа «Он» 2001 года. Скульптура представляет собой человека с морщинистым лицом 50-летнего мужчины и телом школьника. Контраст был бы достаточно резким, даже если бы это был не Гитлер, а это как раз он. Сам Каттелан сказал, что почти уничтожил работу, изображающую Адольфа Гитлера, после ее завершения, однако все же выполнил ее аж в трех экземплярах (кстати, четвертый, а именно пробный авторский вариант, был продан за $17 млн на Christie's в 2016-м). Мы думаем о Гитлере как о темной туче, нависшей над историей, но здесь можно смотреть сверху вниз на человека, который позирует как проситель. Каттелан назвал скульптуру «тестом на наши психозы». Мы продолжим рассматривать рейтинг «100 лучших XXI века» в следующих программах.

Дмитрий Буткевич