На Алтае пограничники выявили 14 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Алтайском крае сотрудники пограничного контроля выявили крупную контрабанду сигарет. При обследовании грузового автомобиля на пункте пропуска Веселоярск силовики обнаружили более 14 тыс. пачек табачных изделий иностранного производства, сообщает УФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, водитель спрятал контрабанду в оборудованном тайнике. Он намеревался сбыть нелегальный товар на территории РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о контрабанде (ч.1 ст. 226.1 УК РФ). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце февраля в Новосибирской области вынесли приговор двум местным жителям за сбыт контрафактного алкоголя и сигарет в городе Карасук на общую сумму свыше 18 млн руб. Фигурантам дела назначили по три года условно.

Александра Стрелкова