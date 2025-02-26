Сбытчиков контрафактного алкоголя и сигарет осудили в Новосибирской области

В Куйбышеве Новосибирской области вынесли приговор сбытчикам контрафактного алкоголя и сигарет. Двум местным жителям дали по три года условно и штраф на общую сумму 315 тыс. руб. По решению суда, изъятый у них контрафакт подлежит уничтожению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области, в 2021–2022 годах обвиняемые организовали приобретение контрафактных алкоголя и сигарет в городе Карасук на общую сумму свыше 18 млн руб., а также перевозку товара и его хранение в принадлежащем им гараже.

В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, продажа немаркированной алкогольной продукции, табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке) и ст. 171.3 УК РФ (закупка и розничная продажа алкогольной и табачной продукции без лицензии в особо крупном размере).

Илья Николаев