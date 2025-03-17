На Ставрополье после отравления неизвестным веществом умерла 8-летняя девочка

В Новоалександровском округе Ставропольского края возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи из пяти человек. В больнице 8-летняя девочка скончалась от отравления, а 12-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК РФ по Ставропольскому краю Фото: СУ СК РФ по Ставропольскому краю

17 марта в Новоалександровске вся семья почувствовала резкое ухудшение здоровья с симптомами кишечного расстройства. После вызова скорой помощи все члены семьи были госпитализированы.

Предварительные данные указывают на то, что причиной отравления могло стать использование специального средства от насекомых, обработанного главой семьи накануне происшествия. Следователи проводят осмотр места и назначают экспертизы для выяснения всех обстоятельств дела. Расследование продолжается.

Николай Аксенов