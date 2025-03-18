Мошенники придумали схему обмана студентов от имени Минобрнауки
Мошенники стали использовать новую схему для обмана студентов. От лица Минобрнауки учащимся предлагают получить стипендию, подтвердив данные на портале «Госуслуги». Об этом ТАСС рассказали в компании R-Vision, занимающейся разработкой систем кибербезопасности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Под предлогом получения стипендии мошенники отправляют жертве заведомо неактивную ссылку на подтверждение «Госуслуг». Для помощи в авторизации они просят пароль, утверждая, что логин у них уже есть. Специалисты R-Vision объяснили, что в результате жертве может прийти официальная СМС от банка о том, что на ее имя открыт кредит.
В конце февраля МВД сообщало о рассчитанных на молодежь схемах интернет-мошенничеств. По информации управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, мошенники стали звонить студентам или учащимся от имени деканата или студенческой поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе. Для этого они просят назвать код авторизации. Злоумышленники при этом «оказывают психологическое воздействие», из-за чего молодежь паникует и теряет критичность мышления.