Суд рассмотрит жалобы на приговор замглавы минтранса и экс-министру туризма Башкирии

Шестой кассационный суд общей юрисдикции назначил на 26 марта судебное заседание по рассмотрению жалоб на приговор первому заместителю главы регионального минтранса Виктору Жулькову и экс-министру предпринимательства и туризма республики Рустему Афзалову. Процесс проведет судья Олег Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Афзалов

Фото: "Медиакорсеть" Рустем Афзалов

Фото: "Медиакорсеть"

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2024 года Сибайский городской суд признал подсудимых виновными в двух эпизодах превышения должностных полномочий при ремонте улицы Горького в Сибае и участка трассы Сибай — Туяляс. Их приговорили к штрафу в размере зарплаты за восемь месяцев.

Подсудимые вину не признали. В октябре Верховный суд Башкирии, рассмотрев их жалобы, оправдал господина Жулькова за отсутствием состава преступления. Такое же решение суд принял по одному из эпизодов уголовного дела господина Афзалова. По второму эпизоду приговор ему смягчили до штрафа в размере зарплаты за шесть месяцев.

Кассационные жалобы на приговор подали заместитель прокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов и адвокаты Рустема Афзалова.

Венера Хисамова