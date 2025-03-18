На Бугазской косе волонтеры собрали около 14,5 т загрязненного песка
Волонтеры и специалисты собрали более 14,5 т замазученного песка и грунта 17 марта на Бугазской косе. С территории вывезли 413 мешков, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
В течение дня специалисты и волонтеры различных организаций нашли на территории косы 10 мертвых птиц. Кроме того, установили 300 м сетей и подготовили еще 400 м для будущей установки.
Ранее сообщалось, что на Кубани и в Крыму очистили 409 км берега. Специалисты собрали более 151 тыс. т загрязненного песка. 111 тыс. т вывезено на площадки временного хранения.