На Бугазской косе волонтеры собрали около 14,5 т загрязненного песка

Волонтеры и специалисты собрали более 14,5 т замазученного песка и грунта 17 марта на Бугазской косе. С территории вывезли 413 мешков, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В течение дня специалисты и волонтеры различных организаций нашли на территории косы 10 мертвых птиц. Кроме того, установили 300 м сетей и подготовили еще 400 м для будущей установки.

Ранее сообщалось, что на Кубани и в Крыму очистили 409 км берега. Специалисты собрали более 151 тыс. т загрязненного песка. 111 тыс. т вывезено на площадки временного хранения.

Алина Зорина