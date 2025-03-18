Очередь на выступление Путина на съезде РСПП растянулась на десятки метров

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников сообщает, что очередь из журналистов и промышленников с предпринимателями, желающих попасть на съезд РСПП в Дом музыки, растянулась на много десятков метров. Проверка на входе особо пристальная, а количество сотрудников, задействованных в ней, не позволяет надеяться, что в ближайшее время очередь сойдет на нет. Между тем съезд уже в разгаре. Владимир Путин попадет на съезд, очевидно, через служебный вход.

В съезде примет участие около 1,3 тыс. делегатов и гостей. Кремль ранее сообщал, что основными темами для обсуждения в этом году станут инициативы предпринимательского сообщества по реализации национальных проектов.

В 2024 году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки. Тогда встреча прошла в закрытом формате.

Подробнее — в материале «Ъ» «РСПП собрался на разогреве у ПМЭФ».