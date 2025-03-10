Ранее судимый петербуржец угрожал убить бывшую, в его бытовке нашли травмат

В восьмом часу утра 8 марта в полицию обратилась 42-летняя жительница Зеленогорска, которая сообщила, что бывший сожитель угрожает ей и ее родственникам расправой, передает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские задержали в строительном вагончике на пересечении Сапожной и Паровозной улиц в Зеленогорске ранее неоднократно судимого 53-летнего мужчину.

Его доставили в отдел полиции для разбирательства. В бытовке нашли травматический пистолет со следами переделки, более 300 патронов и взрывчатые вещества, пригодные для использования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что правоохранители задержали двух молодых людей из Мурино, которые устроили стрельбу из пневматики в районе Смольного собора.

Андрей Маркелов