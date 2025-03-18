В Курской области пять человек пострадали от ударов украинских БПЛА

В Курской области в результате ударов ВСУ беспилотниками ранения получили пять мирных жителей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, два FPV-дрона атаковали Суджанский район, там ранены четверо мужчин, их госпитализировали. В Тимском районе БПЛА самолетного типа ударил рядом с «Газелью», перевозившей хлеб. Водитель получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи, его доставили в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @hinshtein Фото: @hinshtein

Кроме того, с утра ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района, там обошлось без пострадавших. «Удар пришелся по администрации муниципалитета и нескольким рядом стоящим зданиям: выбиты окна, поврежден фасад. Также повреждены частные автомобили сотрудников ОАО "Псельское"»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. 12 марта 2025-го начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной территории области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. Вчера, 17 марта, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ удерживают только три населенных пункта в Курской области.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Александр Хинштейн разменял первую сотню».