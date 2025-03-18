Собственные доходы Крыма выросли в пять раз за 11 лет в составе России

Бюджетный доход Крыма за 11 лет увеличился в пять раз, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, собственные доходы полуострова выросли с 25,7 млрд руб. в 2014 году, до 132,3 млрд руб.

«Объем валового регионального продукта за десятилетку вырос почти в 1,4 раза (более чем на 38 %) и превысил 768 млрд руб. Собственные доходы бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с 2014 годом увеличились более чем в пять раз — с 25,7 до 132,3 млрд руб.»,— рассказал господин Аксенов (цитата по «РИА Новости»).

Глава Крыма заявил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в республике достигло рекордных 242 тыс. Это в семь раз больше показателей 2014 года. Господин Аксенов отметил, что такие цифры свидетельствуют о благоприятном бизнес-климате в регионе.

Республика Крым вошла в состав России 18 марта 2014 года по итогам проведенного референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Вслед за этим США и Евросоюз ввели санкции против России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Накануне, 17 марта, издание Semafor со ссылкой на источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России. По словам собеседников, власти США обсуждают обращение к ООН с просьбой также признать Крым российской территорией.

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