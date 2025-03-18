«Коллективного Запада больше нет»

ЕС пока не находит возможности присоединиться к переговорам по Украине, заявила еврокомиссар по внешней политики Кая Каллас. По ее словам, Брюссель пытается повлиять на решения администрации США, но пока это «не более чем челночная дипломатия». На этом фоне Financial Times со ссылкой на источник пишет, что отказ Вашингтона от поддержки европейских войск в возможной миротворческой миссии на Украине создаст угрозу единству НАТО. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался, как будут развиваться отношения между Европой и Америкой Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

За неполные два месяца, которые находится у власти в Вашингтоне администрация Дональда Трампа, отношения между Европой и Америкой претерпели столь радикальные, глубинные изменения, что само привычное понятие «коллективный Запад» на наших глазах теряет смысл. Действительно, о каком «коллективном Западе» можно говорить, когда в Совете Безопасности ООН Вашингтон голосует солидарно с Москвой и совсем не так, как Европа? Когда в авторитетных западных изданиях появляются статьи, авторы которых на полном серьезе рассматривают возможность альянса Европы с Китаем с целью противостоять американскому давлению?

Одна из главных причин нынешнего раскола между Трампом и многими европейскими лидерами в том, что президент США воспринимает их не как геополитических союзников, а как идеологических противников, то есть смотрит на руководителей ключевых стран ЕС с точки зрения американской внутренней политики. И здесь картина вырисовывается плачевная. Европейские лидеры — в противоположном лагере. Они не скрывали симпатий к демократической команде, занимавшей Белый дом в предыдущие четыре года, к экс-президенту Джо Байдену и бывшему вице-президенту Камале Харрис. Глава британского правительства — лейборист Кир Стармер, политический единомышленник именно американских демократов. Французский президент Эмманюэль Макрон еще в середине прошлого года безапелляционно предсказывал, что Трамп никогда не вернется в Белый дом. А польский премьер Дональд Туск и вовсе допустил роковую ошибку, включившись в избирательную кампанию в США на стороне демократов и допустив в адрес Трампа личные оскорбления. Стоит ли удивляться, что новый хозяин Белого дома, известный своей злопамятностью, платит всем этим людям взаимностью.

Но еще хуже он относится к руководителям Евросоюза. Для новой американской администрации этого наднационального объединения как бы вообще не существует.

И главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и руководителя европейской дипломатии Каю Каллас в Вашингтоне демонстративно не замечают, сведя контакты с ними к минимуму, предпочитая решать все вопросы на двустороннем уровне: не с ЕС, а с государствами-членами. Кроме того, Вашингтон пытается создать в регионе альтернативную силу — группу своих единомышленников, то есть делает ставку на раскол европейского единства в его нынешнем виде. И частично эта тактика приносит плоды. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, представитель крайне правого лагеря, не скрывает идеологической близости к команде Трампа и уже не раз дистанцировалась от инициатив, которые могли бы вызвать недовольство в Вашингтоне. А Италия — это европейский тяжеловес, одна из стран-основательниц объединенной Европы. Политический союзник Трампа — глава венгерского правительства Виктор Орбан. По многим вопросам близок к нему и словацкий премьер Роберт Фицо. Да и лидеры многих других европейских государств не спешат критиковать республиканца, сохраняя своего рода нейтралитет в поединке между Вашингтоном и Брюсселем.

Особенно ярко это проявляется в отношении к украинскому кризису. Наиболее громкие инициативы президента Франции Макрона, которые, по сути, идут вразрез с позицией администрации США, поддерживают далеко не все европейцы. Так, многие не готовы вслед за Парижем и Лондоном посылать на Украину свои войска с целью обеспечить прекращение огня. По большому счету, из 27 государств ЕС французского президента поддержали лишь балтийские республики и некоторые страны Северной Европы. Даже Польша, обычно крайне жестко настроенная в отношении Москвы, на этот раз заявила, что вопрос об отправке войск в соседнюю страну даже не рассматривается.

На этом фоне администрация Трампа продолжает упорно гнуть свою линию, дистанцируясь от ЕС по самым принципиальным для нее вопросам.

Наиболее резонансным решением последних дней стал выход США из международной группы, которая базируется в Гааге и занимается расследованием так называемых преступлений России на Украине. С европейцами даже не стали предварительно консультироваться, их просто поставили перед фактом. Как будет вести себя Европа в этой новой ситуации? Один сценарий — принять вызов, вступить в схватку с республиканцем, надеясь, что через четыре года власть в Белом доме сменится и демократы вернут отношения в привычное русло. Второй — принять суровую реальность, научиться сосуществовать с Трампом, где-то пытаясь его корректировать, но, как правило, идя на уступки. То есть, по сути, признать, что бороться с американским гегемоном, даже вставшим на неверный путь, у Европы сегодня нет ни сил, ни возможностей. Пока этот второй сценарий представляется более вероятным.

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Максим Юсин