Спикер черногорского горсовета планирует стать кандидатом в мэры

Председатель горсовета Черногорска в Республике Хакасия Татьяна Грицаенко намерена побороться за пост мэра этого города. Она подала заявление на участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидата, следует из базы данных праймериз.

Госпожа Грицаенко возглавляет муниципальный парламент с 2012 года. В очередной раз она была переизбрана на этот пост в 2022 году.

Как писал «Ъ-Сибирь», первым на праймериз в Черногорске выдвинулся еще один депутат горсовета — Вячеслав Финогенов. К настоящему времени количество претендентов выросло до пяти. В их числе также директор ИП «Бытсервис» Руслан Попович, безработная Светлана Сапожникова и гендиректор ООО «Гелиос» Алексей Сметанин.

Черногорск — второй по численности населения город Хакасии. Там проживает более 75 тыс. человек. С 2010 года Черногорском руководит Василий Белоногов.

Валерий Лавский