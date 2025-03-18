Bloomberg: Британия и ЕС обсудят конфискацию российских активов

Великобритания и Евросоюз обсудят возможность конфискации замороженных российских активов, пишет агентство Bloomberg. Стороны хотят использовать их для увеличения расходов на оборону, а также чтобы усилить давление на Москву в преддверии возможных переговоров о завершении украинского конфликта.

Вопрос может быть поднят на переговорах главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас сегодня, 18 марта. Стороны обсудят, как юридически и финансово подготовить изъятие миллиардов долларов российских активов. Как уточняет Bloomberg, некоторые страны ЕС (Бельгия и Германия) сопротивляются переговорам, опасаясь нарушения мирового права и негативного влияния на евро. Несмотря на это, прогресс в переговорах есть.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. Еще около $58 млрд активов, включая дома, яхты и самолеты, заморожены у частных лиц. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Благодаря этому в 2024 году Киев получил €3 млрд, 90% этой суммы пошло на содействие ВСУ. Распределение средств пересматривается ежегодно.

Также 14 марта Еврокомиссия представила план перевооружения и масштабных инвестиций в военную промышленность. Проект, который европейские власти оценивают в €800 млрд, будет нацелен на поддержку Украины и сдерживание России.

О планах ЕС — в материале «Ъ» «Европа высказалась по-военному».